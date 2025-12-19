ЄС відклав підписання торговельної угоди з країнами Південної Америки

Підписання масштабної торговельної угоди ЄС з південноамериканським блоком МЕРКОСУР в четвер вкотре відклалося через внутрішні розбіжності між країнами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Зміна позиції прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні в останній момент перекреслила самостійно поставлену мету підписати угоду з країнами МЕРКОСУР 20 грудня – рішення було відкладене до середини січня.

Ця затримка свідчить про те, що після двох десятиліть переговорів і незліченних поворотів угода між ЄС і МЕРКОСУР, покликана створити одну з найбільших у світі зон вільної торгівлі між ЄС, Бразилією, Уругваєм, Парагваєм і Аргентиною, продовжує бути політичним мінним полем в Європі.

Тривала опозиція з боку Франції, Польщі та Італії, де є впливові сільськогосподарські кола, перетворила угоду на випробування здатності Брюсселя об'єднати союзників за кордоном, утримуючи при цьому глибоко розділений блок.

Навіть якщо Рим і Париж змінять свою думку, проблеми з угодою ще далеко не закінчені: угода все ще має пройти через Європейський парламент, де опозиція зростає в усьому політичному спектрі.

Попри всі попередження про те, що додаткова затримка буде фатальною, країни, які підтримують угоду, такі як Німеччина, швидко згладили значення цієї невдачі.

"Вочевидь, угода з МЕРКОСУР буде підписана в середині січня", – заявив журналістам німецький високопосадовець.

Посадовець підкреслив, що дата в середині січня є важливою, щоб ратифікувати угоду до того, як парламент матиме можливість проголосувати за резолюцію про направлення угоди до Суду ЄС, що може призвести до замороження її ратифікації на строк до двох років.

Близько 7300 фермерів в четвер вийшли на протест у Брюсселі, щоб висловити свій гнів з приводу угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн перед самітом лідерів ЄС 18 грудня висловлювала сподівання на те, що Євросоюз отримає "зелене світло", аби підписати угоду з блоком МЕРКОСУР.