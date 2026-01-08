Французькі фермери заблокували центр Парижа тракторами
Новини — Четвер, 8 січня 2026, 09:07 —
Французькі фермери заблокували торгівельні майданчики в Парижі та під’їзди до центру міста на знак протесту проти суперечливої угоди про вільну торгівлю з південноамериканським блоком МЕРКОСУР.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Фермери з профспілки Coordination Rurale закликали до протестів у Парижі проти угоди ЄС з блоком МЕРКОСУР, яка, на їхню думку, може затопити країну дешевим імпортом харчових продуктів.
Фермери припаркували десятки тракторів під Ейфелевою вежею та заблокували деякі під'їзди до центру міста, попри заборони поліції.
Голосування щодо угоди ЄС з МЕРКОСУР очікується в п'ятницю. Угоду підтримують такі країни, як Німеччина та Іспанія, і, схоже, Європейська комісія заручилася підтримкою Італії, а це означає, що вона матиме голоси, необхідні для схвалення торговельної угоди без підтримки з боку Франції.
Вчора ЗМІ повідомляли, що Італія дала зелене світло угоді ЄС з південноамериканськими країнами.
Нагадаємо, у грудні ЄС відклав підписання торговельної угоди з країнами Південної Америки через внутрішні розбіжності між країнами.
Угода ЄС з МЕРКОСУР викликала особливі прояви невдоволення у країнах із великим та впливовим агросектором, особливо у Франції та Польщі.