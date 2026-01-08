Французькі фермери заблокували центр Парижа тракторами 

Французькі фермери заблокували торгівельні майданчики в Парижі та під’їзди до центру міста на знак протесту проти суперечливої угоди про вільну торгівлю з південноамериканським блоком МЕРКОСУР.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Фермери з профспілки Coordination Rurale закликали до протестів у Парижі проти угоди ЄС з блоком МЕРКОСУР, яка, на їхню думку, може затопити країну дешевим імпортом харчових продуктів.

Фото: Reuters

Фермери припаркували десятки тракторів під Ейфелевою вежею та заблокували деякі під'їзди до центру міста, попри заборони поліції.

Голосування щодо угоди ЄС з МЕРКОСУР очікується в п'ятницю. Угоду підтримують такі країни, як Німеччина та Іспанія, і, схоже, Європейська комісія заручилася підтримкою Італії, а це означає, що вона матиме голоси, необхідні для схвалення торговельної угоди без підтримки з боку Франції.

Вчора ЗМІ повідомляли, що Італія дала зелене світло угоді ЄС з південноамериканськими країнами.

Нагадаємо, у грудні ЄС відклав підписання торговельної угоди з країнами Південної Америки через внутрішні розбіжності між країнами.

Угода ЄС з МЕРКОСУР викликала особливі прояви невдоволення у країнах із великим та впливовим агросектором, особливо у Франції та Польщі.