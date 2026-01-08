Более сотни фермеров в испанской Каталонии устроили блокады на дорогах, протестуя против торгового соглашения Евросоюза со странами МЕРКОСУР, а также выдвигая ряд других требований.

Об этом сообщает EFE, пишет "Европейская правда".

Еще с ночи тракторы протестующих начали съезжаться к определенному месту блокады на трассах AP-7 и N-II у их перекрестка вблизи Жироны. К 9 утра там собрались около 140 фермеров, большинство – со своей техникой, с запасами дров, чтобы греться, и еды, которую будут готовить там же на кострах.

EFE/David Borrat

Еще одна небольшая группа – около 20 фермеров с несколькими тракторами – с обеих сторон границы заблокировала КПП Коль д'Арес на границе с Францией.

Протестующие заявили, что собираются продолжать акцию, "пока Испания не откажется от соглашения с МЕРКОСУР", которое планирует подписать ЕС.

Кроме того, фермеры хотят пересмотра ряда санитарных нормативно-правовых актов, касающихся реагирования на случаи горбатой болезни кожи у коров, птичьего гриппа и африканской чумы свиней. Протестующие заявляют, что документы формировались еще в 1990 году и не учитывают многих изменений, произошедших за последнее время.

В дополнение они жалуются на недостаточную поддержку фермеров и недостаточное внимание государства к угрозам для их деятельности, связанных с соседством с дикой природой.

Это только первые протесты – позже в четверг и в пятницу похожие акции планируются еще в ряде городов в разных частях Испании.

Французские фермеры в четверг заблокировали центр Парижа тракторами, также протестуя против соглашения с МЕРКОСУР.

В декабре ЕС отложил подписание торгового соглашения со странами Южной Америки из-за внутренних разногласий между странами.

Теперь голосование по соглашению с МЕРКОСУР ожидается в пятницу 9 января.