Українські старшокласники у двох школах Відня зможуть обирати українську як предмет

У двох школах австрійської столиці створили можливість для дітей з України обирати українську мову як предмет – за умови достатньої кількості охочих.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили на сторінці посольства України в Австрії.

Посольство оголосило, що з нового навчального року українські старшокласники у Відні отримають можливість вчити українську у межах шкільної програми – за умови, що набереться достатньо охочих.

"З вересня 2026 року ви зможете вивчати українську мову як другу іноземну в рамках навчального процесу. Українську мову викладатимуть у двох віденських школах: у BRO: das BORG 3, Landstraßer Hauptstraße 70, у BRW: das GRG15 Diefenbachgasse 19", – зазначили у посольстві.

Обрати предмет поки можна буде лише з п'ятого класу старшої школи, що відповідає дев'ятому року навчання.

"Передумовою запровадження української мови є достатня кількість заявок на її вивчення. Закликаємо вас активно подавати заявки при виборі української мови як другої іноземної. Це важливий крок для збереження української мови, культури та ідентичності", – додали у посольстві.

