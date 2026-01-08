Украинские старшеклассники в двух школах Вены смогут выбирать украинский язык как предмет

В двух школах австрийской столицы создали возможность для детей из Украины выбирать украинский язык как предмет – при условии достаточного количества желающих.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили на странице посольства Украины в Австрии.

Посольство объявило, что с нового учебного года украинские старшеклассники в Вене получат возможность учить украинский в рамках школьной программы – при условии, что наберется достаточно желающих.

"С сентября 2026 года вы сможете изучать украинский язык как второй иностранный в рамках учебного процесса. Украинский язык будут преподавать в двух венских школах: в BRO: das BORG 3, Landstraßer Hauptstraße 70, в BRW: das GRG15 Diefenbachgasse 19", – отметили в посольстве.

Выбрать предмет пока можно будет только с пятого класса старшей школы, что соответствует девятому году обучения.

"Предпосылкой введения украинского языка является достаточное количество заявок на его изучение. Призываем вас активно подавать заявки при выборе украинского языка как второго иностранного. Это важный шаг для сохранения украинского языка, культуры и идентичности", – добавили в посольстве.

