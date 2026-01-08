Прем'єр Чехії заявив про відсутність планів відвідати Київ

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що поки не планує відвідин української столиці.

Про це він сказав у Братиславі на пресконференції зі словацьким колегою Робертом Фіцо, передає "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.

Ані Бабіш, ані Фіцо наразі не планують поїздку до Києва.

"Я зараз не поїду до України. Нам не потрібно їхати всім, там є пан Мацінка, туди збирається поїхати президент Павел", – відповів Бабіш.

"Я не планую безпосередньо їхати до Києва, але ми плануємо спільне засідання уряду. Ми будемо займатися мирною співпрацею", – сказав своєю чергою Фіцо.

Варто зазначити, що Бабіш відвідав останнє засідання "коаліції рішучих у Парижі 6 січня, після чого заявив про можливість збереження чеської снарядної ініціативи, якщо її фінансуватимуть інші держави.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко на початку грудня привітала Андрея Бабіша з призначенням на посаду прем'єр-міністра Чехії та запросила його відвідати Україну.