Прем’єр Чехії відвідає зустріч "коаліції рішучих" у Парижі

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у вівторок, 6 січня, вилетить до Парижа, де візьме участь у зустрічі лідерів так званої "коаліції рішучих", тобто країн, що підтримують Україну.

Про це він повідомив у суботу у відеопості в соціальних мережах, передає "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

"У вівторок я лечу до Парижа на зустріч "коаліції рішучих". Цікаво, що я там дізнаюся", – сказав Бабіш.

Коаліція рішучих – це термін, який позначає європейські країни, що підтримують Україну у війні з Росією, яка вторглася до своєї меншої сусідки в 2022 році. Крім понад 30 країн, Чехія також є частиною цієї ініціативи, яка активно брала участь у спільних переговорах між цими державами за уряду колишнього прем'єр-міністра Петра Фіали.

Бабіш, який обіймає посаду прем'єр-міністра з грудня, досі стримано висловлювався щодо "коаліції рішучих". Минулого місяця він заявив, що не знає подробиць спільних зустрічей. Однак він не бачить проблеми в тому, щоб приєднатися до цих переговорів у майбутньому. "Але я ще раз повторюю, що не до кінця знаю, що там обговорюється", – сказав він тоді.

Він при цьому не прокоментував новорічну антиукраїнськуу промову спікера Палати депутатів Томіо Окамури.

Окамура, голова ультраправої партії "Свобода і пряма демократія", виступив проти допомоги Україні і заявив про "хунту Зеленського".

Посол України в Празі Василь Зварич розкритикував заяви Окамури проти України та її керівництва.

Але міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що не вважає доречним, щоб посол іноземної держави публічно оцінював заяви одного з найвищих конституційних посадовців Чеської Республіки.

Глава МЗС України Андрій Сибіга відкинув критику чеського колеги і став на захист Зварича.

Тим часом чеські опозиційні партії хочуть провести голосування в Палаті депутатів щодо відставки її голови Томіо Окамури .