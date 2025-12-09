Нового прем’єр-міністра Чехії запросили відвідати Україну

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко привітала Андрея Бабіша з призначенням на посаду прем'єр-міністра Чехії та запросила його відвідати Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", Свириденко повідомила на своїй сторінці в X.

Очільниця українського уряду заявила, що готова "негайно розпочати тісну та практичну співпрацю" з чеським урядом, зокрема через механізм українсько-чеських міжурядових консультацій.

"Ми готові до подальшого поглиблення нашої співпраці та розвитку нових сфер партнерства, які створять можливості для обох країн та принесуть взаємну вигоду. Я впевнена, що постійні спільні зусилля наших урядів зміцнять регіональну стабільність та розширять здатність Європи долати сучасні виклики", – написала Свириденко.

Привітав нового прем’єр-міністра Чехії і президент України. Володимир Зеленський у мережі X написав, що "буде радий" зустрічі з Бабішем найближчим часом та розраховує на подальшу співпрацю між двома країнами.

Нагадаю, президент Чехії Петр Павел у вівторок, 9 грудня, призначив лідера руху ANO Андрея Бабіша премʼєр-міністром Чехії.

9 жовтня Андрей Бабіш повідомив, що провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

8 жовтня Бабіш пообіцяв, що в разі формування уряду на чолі з його політсилою той не виділятиме бюджетні гроші на зброю для України.

Бабіш раніше обіцяв скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси. Водночас згодом він помʼякшив свою риторику щодо ініціативи – зокрема сказав, що нею мають займатись на рівні НАТО.