Премьер Чехии заявил об отсутствии планов посетить Киев

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что пока не планирует посещения украинской столицы.

Об этом он сказал в Братиславе на пресс-конференции со словацким коллегой Робертом Фицо, передает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N.

Ни Бабиш, ни Фицо на данный момент не планируют поездку в Киев.

"Я пока не поеду в Украину. Нам не нужно ехать всем, там есть господин Мацинка, туда собирается поехать президент Павел", – ответил Бабиш.

"Я не планирую непосредственно ехать в Киев, но мы планируем совместное заседание правительства. Мы будем заниматься мирным сотрудничеством", – сказал в свою очередь Фицо.

Стоит отметить, что Бабиш посетил последнее заседание "коалиции решительных" в Париже 6 января, после чего заявил о возможности сохранения чешской снарядной инициативы, если ее будут финансировать другие государства.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в начале декабря поздравила Андрея Бабиша с назначением на должность премьер-министра Чехии и пригласила его посетить Украину.