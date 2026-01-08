Глава МЗС Німеччини засудив жорстокі розгони протестів в Ірані

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль засудив жорстокі розгони протестів в Ірані.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Вадефуль нагадав, що в Ірані вже тривалий час продовжуються антиурядові протести.

"Іранці мають повне право мирно висловлювати свою позицію. Відтак я засуджую надмірне застосування сили проти мирних демонстрантів та закликаю іранську владу дотримуватися міжнародних зобов’язань", – зазначив очільник МЗС Німеччини.

.@AussenMinDE: People in #Iran have been taking to the streets for days. It is their right to express their opinion peacefully! I condemn the excessive use of force against peaceful demonstrators and urge Iran’s rulers to adhere to their international obligations. https://t.co/ZJ89ui1pdp – GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) January 8, 2026

В Ірані з кінця грудня наростають антивладні протести у зв’язку з різким погіршенням економічної ситуації, силовики розганяють їх. За даними, що лунали у ЗМІ, на цей час відомо про майже 40 загиблих.

За чутками, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї вважає ситуацію загрозливою та навіть розробив план втечі до Росії.

Президент США Дональд Трамп на початку січня пригрозив Ірану "діями" за вбивство мирних протестувальників.

Раніше Трамп заявив, що підтримає нові атаки Ізраїлю на Іран, якщо Тегеран продовжить роботу над створенням ракет та над ядерною програмою.



