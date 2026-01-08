Глава МИД Германии осудил жестокие разгоны протестов в Иране

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль осудил жестокие разгоны протестов в Иране.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Вадефуль напомнил, что в Иране уже длительное время продолжаются антиправительственные протесты.

"Иранцы имеют полное право мирно выражать свою позицию. Поэтому я осуждаю чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов и призываю иранские власти соблюдать международные обязательства", – отметил глава МИД Германии.

В Иране с конца декабря нарастают антиправительственные протесты в связи с резким ухудшением экономической ситуации, силовики разгоняют их. По данным, которые звучали в СМИ, на данный момент известно о почти 40 погибших.

По слухам, верховный лидер Ирана Али Хаменеи считает ситуацию угрожающей и даже разработал план побега в Россию.

Президент США Дональд Трамп в начале января пригрозил Ирану "действиями" за убийство мирных протестующих.

Ранее Трамп заявил, что поддержит новые атаки Израиля на Иран, если Тегеран продолжит работу над созданием ракет и над ядерной программой.