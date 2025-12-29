Трамп погрожує Ірану новими атаками у разі відновлення ядерної програми

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримає нові атаки Ізраїлю на Іран, якщо Тегеран продовжить роботу над створенням ракет та над ядерною програмою.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, таку заяву президент США зробив перед початком переговорів із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

"Я чую, що Іран намагається відносити (ядерну програму). І якщо вони зроблять це, нам доведеться її знищити",– заявив Трамп, додавши: "Ми збираємося їх знищити. Ми збираємося їх знищити. Але я сподіваюсь, що цього не станеться".

Дональд Трамп також описав, які дії Ірану можуть стати приводом для нових атак. "Якщо вони продовжать із ракетами? Так. А якщо із ядерною зброєю? Швидко! Гаразд, ми зробимо це безумовно. Але в іншому випадку ми зробимо це негайно",– уточнив президент США.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Ізраїль готується проінформувати президента США Дональда Трампа про варіанти повторного нападу на Іран через стурбованість довкола його ядерної та ракетної програм.

Зокрема, ізраїльська сторона стурбована, що Іран відновлює об'єкти збагачення урану, які США бомбардували в червні. Але ще більш нагальними проблемами Ізраїль вважає зусилля Ірану з відновлення об'єктів, де виробляються балістичні ракети, та ремонту пошкоджених систем протиповітряної оборони.

Як очікувалось, на зустрічі із Трампом Нетаньягу планує представити варіанти для США щодо приєднання або надання допомоги в будь-яких нових військових операціях проти Ірану.