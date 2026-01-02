Трамп пригрозив Ірану "діями" за вбивство мирних протестувальників

Американський президент Дональд Трамп пригрозив Ірану, де вже кілька днів тривають протести через економічні труднощі, "діями", якщо країна буде вбивати протестувальників.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

В Ірані вже п’ять днів тривають протести у зв'язку з різким падінням курсу національної валюти – іранського ріала – та стрімким зростанням цін. За даними ЗМІ, загинули щонайменше шестеро людей й кілька десятків постраждали.

Відтак у п’ятницю, 2 січня, Трамп пригрозив Ірану "діями" за вбивства мирних протестувальників.

"Якщо Іран буде стріляти і жорстоко вбивати мирних протестувальників, як це зазвичай буває, Сполучені Штати Америки прийдуть їм на допомогу. Ми готові до дії", – запевнив американський президент.

Наприкінці грудня Трамп заявив, що підтримає нові атаки Ізраїлю на Іран, якщо Тегеран продовжить роботу над створенням ракет та над ядерною програмою.

Також США запровадили санкції проти десяти юридичних і фізичних осіб, що базуються в Ірані та Венесуелі, у зв’язку з постачанням безпілотників.