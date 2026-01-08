У США затвердили послом у Латвії підприємицю, яка пожертвувала $2 млн на інавгурацію Трампа

Сенат США затвердив підприємицю та прихильницю американського президента Дональда Трампа Мелісу Аргірос на посаду посла в Латвії.

Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначається, Аргірос не має попереднього дипломатичного досвіду, проте вона пожертвувала $2 млн на інавгурацію Трампа.

У Державному департаменті США зазначили, що Аргірос – інвесторка у сфері нерухомості в Каліфорнії. Вона обіймала різні посади в сімейній компанії Argyros з управління нерухомістю Arnel & Affiliates, зокрема була віцепрезиденткою компанії.

Аргірос також входить до числа виконавчих директорів сімейного фонду Argyros, який займається благодійністю в різних сферах, а також бере участь у діяльності ряду громадських організацій, включаючи фонд Рональда Рейгана і фонд Річарда Ніксона.

Фото: AP

Як зазначається, це не вперше, коли у США призначили на посаду посла не кар’єрного дипломата, а прихильника партії. Зокрема у 2004 році тодішній президент Джордж Буш-молодший призначив послом у Латвії активістку і спонсорку Республіканської партії Кетрін Тодд Бейлі.

У грудні 2024 року Трамп оголосив про номінування нареченої свого найстаршого сина Дональда Трампа-молодшого Кімберлі Гілфойл послом у Грецію.

У лютому 2025 року Трамп вирішив призначити новим американським послом у Польщі бізнесмена, коментатора і видавця консервативних поглядів Томаса Роуза.