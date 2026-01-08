В США утвердили послом в Латвии предпринимательницу, которая пожертвовала $2 млн на инаугурацию Трампа

Сенат США утвердил предпринимательницу и сторонницу американского президента Дональда Трампа Мелису Аргирос на должность посла в Латвии.

Об этом пишет Delfi, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, Аргирос не имеет предыдущего дипломатического опыта, однако она пожертвовала $2 млн на инаугурацию Трампа.

В Государственном департаменте США отметили, что Аргирос – инвестор в сфере недвижимости в Калифорнии. Она занимала различные должности в семейной компании Argyros по управлению недвижимостью Arnel & Affiliates, в частности была вице-президентом компании.

Аргирос также входит в число исполнительных директоров семейного фонда Argyros, который занимается благотворительностью в различных сферах, а также участвует в деятельности ряда общественных организаций, включая фонд Рональда Рейгана и фонд Ричарда Никсона.

Фото: AP

Как отмечается, это не первый случай, когда в США на должность посла назначили не карьерного дипломата, а сторонника партии. В частности, в 2004 году тогдашний президент Джордж Буш-младший назначил послом в Латвии активистку и спонсора Республиканской партии Кэтрин Тодд Бейли.

В декабре 2024 года Трамп объявил о назначении невесты своего старшего сына Дональда Трампа-младшего Кимберли Гилфойл послом в Греции.

В феврале 2025 года Трамп решил назначить новым американским послом в Польше бизнесмена, комментатора и издателя консервативных взглядов Томаса Роуза.