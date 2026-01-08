Експрем'єр Чехії критикує відновлення міжурядових консультацій зі Словаччиною

Відновлення міжурядових консультацій зі Словаччиною підтверджує побоювання, що чеський прем'єр-міністр Андрей Бабіш зміщує зовнішню політику Чехії на схід.

Про це заявив колишній прем'єр-міністр Петр Фіала агентству ČTK, передає "Європейська правда".

Про відновлення спільних зустрічей чеського і словацького урядів у четвер оголосили прем'єр-міністри Бабіш і Роберт Фіцо після спільної зустрічі в Братиславі. Наступна зустріч має відбутися 31 березня. Фіала сказав, що він не має нічого проти діалогу з сусідами, якщо це відповідає інтересам Чеської Республіки. "Я завжди вважав, що наші відносини повинні бути вище стандартних", – додав він.

Однак він стурбований союзом Бабіша, Фіцо та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, їхнім політичним стилем та орієнтацією зовнішньої політики. "Я не хотів би, щоб Чехія стала на бік держав, які підкоряються Росії та послаблюють демократичну Європу", – сказав Фіала.

Фіала підкреслив, що міжурядові консультації не проводилися саме через різні підходи двох країн до зовнішньої політики та різні погляди на причини та шляхи вирішення війни в Україні. "У позиції словацького уряду нічого не змінилося. Єдина відмінність полягає в тому, що зараз у Чехії змінився уряд. Тому відновлення міжурядових консультацій підтверджує побоювання, що Андрей Бабіш зміщує нашу зовнішню політику на схід", – заявив він.

У березні 2024 року чеський уряд призупинив чесько-словацькі міжурядові консультації через розбіжності у поглядах на ключові питання зовнішньої політики. Вони проявилися переважно у ставленні до України.

Петр Фіала заявив, що для відновлення консультацій немає ні умов, ні причин.