Экс-премьер Чехии критикует возобновление межправительственных консультаций со Словакией

Возобновление межправительственных консультаций со Словакией подтверждает опасения, что чешский премьер-министр Андрей Бабиш смещает внешнюю политику Чехии на восток.

Об этом заявил бывший премьер-министр Петр Фиала агентству ČTK, передает "Европейская правда".

О возобновлении совместных встреч чешского и словацкого правительств в четверг объявили премьер-министры Бабиш и Роберт Фицо после совместной встречи в Братиславе. Следующая встреча должна состояться 31 марта. Фиала сказал, что он не имеет ничего против диалога с соседями, если это соответствует интересам Чешской Республики. "Я всегда считал, что наши отношения должны быть выше стандартных", – добавил он.

Однако он обеспокоен союзом Бабиша, Фицо и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, их политическим стилем и ориентацией внешней политики. "Я не хотел бы, чтобы Чехия встала на сторону государств, которые подчиняются России и ослабляют демократическую Европу", – сказал Фиала.

Фиала подчеркнул, что межправительственные консультации не проводились именно из-за разных подходов двух стран к внешней политике и разных взглядов на причины и пути решения войны в Украине. "В позиции словацкого правительства ничего не изменилось. Единственное отличие заключается в том, что сейчас в Чехии сменилось правительство. Поэтому возобновление межправительственных консультаций подтверждает опасения, что Андрей Бабиш смещает нашу внешнюю политику на восток", – заявил он.

В марте 2024 года чешское правительство приостановило чешско-словацкие межправительственные консультации из-за разногласий во взглядах на ключевые вопросы внешней политики. Они проявились преимущественно в отношении к Украине.

Петр Фиала заявил, что для возобновления консультаций нет ни условий, ни причин.