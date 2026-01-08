У Греції десятки автобусних маршрутів призупинені через блокування доріг фермерами

П'ятдесят автобусних маршрутів між Афінами та Салоніками були скасовані в четвер через повне блокування доріг фермерами та тваринниками.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Автобусна компанія Салонік, посилаючись на інформацію від поліції Фессалії, повідомила, що всі альтернативні маршрути між Салоніками та Афінами також закриті, що призвело до призупинення руху в обох напрямках до подальшого повідомлення.

Офіційні особи заявили, що пасажири будуть проінформовані найближчими днями про скасування квитків, зміни дат або інші домовленості, і підкреслили, що квитки не будуть втрачені.

Автовокзал Пелли також оголосив про скасування рейсів у п'ятницю на маршрутах до та з Іоанніни, Козані, Птолемаїди, Волоса, Лариси, Катеріні та Олександрії через триваючі сільськогосподарські мобілізаційні заходи.

Пасажирам було рекомендовано відповідно планувати свої поїздки та стежити за офіційними оголошеннями компанії щодо оновлень залежно від дорожніх умов.

Грецькі фермери протестують вже більше місяця проти виробничих витрат і вимагають гарантованих цін на продукцію, які б їх покривали – захід, що суперечить нормам Європейського Союзу, – а також субсидованих цін на електроенергію, звільнення від податку на додану вартість і скасування безмитного імпорту продукції з регіонів, з якими ЄС підписав торговельні угоди.

Вони також вимагають негайного подвоєння пенсій і, протестуючи проти затримок у виплаті субсидій після скандалу з сільськогосподарськими субсидіями, вимагають, щоб уряд скасував своє рішення, нав'язане ЄС, про фактичне скасування агентства з виплати субсидій OPEKEPE і перенесення відповідальності на незалежний податковий орган AADE. Фермери також виступають проти системи онлайн-реєстрації виробництва та відвантажень.

Грецькі фермери 30 грудня зняли блокаду частини доріг, щоб дозволити людям проїхати туди, куди їм потрібно, перед Новим роком.

У червні ЄС наклав на Грецію штраф у розмірі 392 млн євро за нецільове використання сільськогосподарських субсидій у період з 2016 по 2023 рік агенцією OPEKEPE.