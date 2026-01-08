В Греции десятки автобусных маршрутов приостановлены из-за блокирования дорог фермерами

Пятьдесят автобусных маршрутов между Афинами и Салониками были отменены в четверг из-за полной блокировки дорог фермерами и животноводами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Автобусная компания Салоник, ссылаясь на информацию от полиции Фессалии, сообщила, что все альтернативные маршруты между Салониками и Афинами также закрыты, что привело к приостановке движения в обоих направлениях до дальнейшего уведомления.

Официальные лица заявили, что пассажиры будут проинформированы в ближайшие дни об отмене билетов, изменении дат или других договоренностях, и подчеркнули, что билеты не будут потеряны.

Автовокзал Пеллы также объявил об отмене рейсов в пятницу на маршрутах в и из Иоаннины, Козани, Птолемаиды, Волоса, Ларисы, Катерини и Александрии из-за продолжающихся сельскохозяйственных мобилизационных мероприятий.

Пассажирам было рекомендовано соответствующим образом планировать свои поездки и следить за официальными объявлениями компании об обновлениях в зависимости от дорожных условий.

Греческие фермеры уже более месяца протестуют против производственных затрат и требуют гарантированных цен на продукцию, которые бы их покрывали – мероприятие, противоречащее нормам Европейского Союза, – а также субсидированных цен на электроэнергию, освобождения от налога на добавленную стоимость и отмены беспошлинного импорта продукции из регионов, с которыми ЕС подписал торговые соглашения.

Они также требуют немедленного удвоения пенсий и, протестуя против задержек в выплате субсидий после скандала с сельскохозяйственными субсидиями, требуют, чтобы правительство отменило свое решение, навязанное ЕС, о фактической отмене агентства по выплате субсидий OPEKEPE и переносе ответственности на независимый налоговый орган AADE. Фермеры также выступают против системы онлайн-регистрации производства и отгрузок.

Греческие фермеры 30 декабря сняли блокаду части дорог, чтобы позволить людям проехать туда, куда им нужно, перед Новым годом.

В июне ЕС наложил на Грецию штраф в размере 392 млн евро за нецелевое использование сельскохозяйственных субсидий в период с 2016 по 2023 год агентством OPEKEPE.