Група дітей і підлітків напала на кошерне кафе в Лейпцигу

Кілька дітей та підлітків в середу напали на кошерне кафе в Лейпцигу, викрикуючи расистські гасла.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За повідомленнями, співробітниця кафе помітила, як двоє дітей знімають ізраїльський прапор із кафе. Коли вона їх зупинила, вони повернули прапор і пішли. Однак незабаром вони повернулися з шістьма іншими дітьми та підлітками і кидали наповнені пластикові пляшки в 46-річну жінку, яка отримала легкі травми гомілки. За повідомленнями, під час інциденту вони вигукували расистські висловлювання.

Потім діти, судячи з усього, спробували вдертися до кафе, розбивши вікно. Збитки склали приблизно сто євро.

На основі відеозапису поліцейські змогли ідентифікувати двох підозрюваних, віком десять і одинадцять років; обидва відомі поліції як рецидивісти-неповнолітні.

Нагадаємо, восени канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час відкриття відреставрованої синагоги пообіцяв рішуче протидіяти антисемітизму в країні.

Днями стало відомо, що у Німеччині розслідують лист з погрозами на адресу уповноваженого з боротьби з антисемітизмом у землі Бранденбург, що надійшов за лічені дні після знищення його майна, яке вважають підпалом.