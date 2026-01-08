Группа детей и подростков напала на кошерное кафе в Лейпциге

Несколько детей и подростков в среду напали на кошерное кафе в Лейпциге, выкрикивая расистские лозунги.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По сообщениям, сотрудница кафе заметила, как двое детей снимают израильский флаг с кафе. Когда она их остановила, они вернули флаг и ушли. Однако вскоре они вернулись с шестью другими детьми и подростками и бросали наполненные пластиковые бутылки в 46-летнюю женщину, которая получила легкие травмы голени. По сообщениям, во время инцидента они выкрикивали расистские высказывания.

Затем дети, судя по всему, попытались ворваться в кафе, разбив окно. Ущерб составил примерно сто евро.

На основе видеозаписи полицейские смогли идентифицировать двух подозреваемых, в возрасте десяти и одиннадцати лет; оба известны полиции как рецидивисты-несовершеннолетние.

Напомним, осенью канцлер Германии Фридрих Мерц во время открытия отреставрированной синагоги пообещал решительно противодействовать антисемитизму в стране.

На днях стало известно, что в Германии расследуют письмо с угрозами в адрес уполномоченного по борьбе с антисемитизмом в земле Бранденбург, поступившее через несколько дней после уничтожения его имущества, которое считают поджогом.