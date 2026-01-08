Фараджа звинуватили в підіграванні Кремлю за коментарі про британські війська в Україні

Лідер британської ультраправої партії Reform UK Найджел Фарадж був звинувачений у "повторенні позиції Кремля" після того, як заявив, що голосуватиме проти будь-яких планів уряду Великої Британії щодо розгортання військових в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

У вівторок Велика Британія і Франція заявили, що готові надіслати війська до України після укладення мирної угоди, але лідер партії Reform UK заявив, що проголосує проти будь-яких таких кроків щодо розгортання військ.

За словами міністра кабінету міністрів Пата Макфаддена, коментарі Фараджа ставлять під сумнів його відданість національній безпеці Великої Британії. Він звинуватив політика в проросійській позиції з цього питання, яка, на його думку, повинна змусити виборців "задуматися".

"Ця гарантія стосується не тільки України, а й усієї Європи, – сказав він. – Це відповідає національним інтересам Великої Британії, і тому мене так турбує, що деякі політики, наприклад, пан Фарадж, одразу ж висловлюють позицію Кремля і заявляють, що не підтримають це".

У середу Фарадж зазнав критики за те, що "насправді не є депутатом", після того як вирішив виступити на Times Radio замість того, щоб взяти участь у запитаннях до прем'єр-міністра в Палаті громад. Під час ефіру він розкритикував політику Стармера щодо України і сказав, що голосуватиме проти будь-якої пропозиції про розгортання військ у цій країні.

"Це буде дуже цікаве голосування. Я голосуватиму проти", – сказав Фарадж, який є одним з п'яти депутатів від партії Reform UK. "Ми не маємо ані людських ресурсів, ані обладнання, щоб брати участь в операції, яка явно не має кінцевого терміну", – сказав він.

Він додав: "Якби коаліція рішучих складалася з восьми, десяти, дванадцяти країн і ми могли б чергувати батальйони, то я міг би сказати: "Так, звичайно, давайте це зробимо". А так, це будемо ми і французи, які будуть повністю відкриті протягом необмеженого періоду часу".

Нагадаємо, члени "коаліції рішучих", Україна та Сполучені Штати Америки уклали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру в Україні.

Також "коаліція рішучих" вирішила створити у Парижі спеціальний координаційний центр у форматі "США – Україна – коаліція рішучих", який буде відповідати за гарантії безпеки Україні від західних союзників.