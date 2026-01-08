Лидер британской ультраправой партии Reform UK Найджел Фарадж был обвинен в "повторении позиции Кремля" после того, как заявил, что будет голосовать против любых планов правительства Великобритании по развертыванию военных в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Во вторник Великобритания и Франция заявили, что готовы направить войска в Украину после заключения мирного соглашения, но лидер партии Reform UK заявил, что проголосует против любых таких шагов по развертыванию войск.

По словам министра кабинета министров Пата Макфаддена, комментарии Фараджа ставят под сомнение его преданность национальной безопасности Великобритании. Он обвинил политика в пророссийской позиции по этому вопросу, которая, по его мнению, должна заставить избирателей "задуматься".

"Эта гарантия касается не только Украины, но и всей Европы, – сказал он. – Это соответствует национальным интересам Великобритании, и поэтому меня так беспокоит, что некоторые политики, например, господин Фарадж, сразу же выражают позицию Кремля и заявляют, что не поддержат это".

В среду Фарадж подвергся критике за то, что "на самом деле не является депутатом", после того как решил выступить на Times Radio вместо того, чтобы принять участие в вопросах к премьер-министру в Палате общин. Во время эфира он раскритиковал политику Стармера в отношении Украины и сказал, что будет голосовать против любого предложения о развертывании войск в этой стране.

"Это будет очень интересное голосование. Я буду голосовать против", – сказал Фарадж, который является одним из пяти депутатов от партии Reform UK. "У нас нет ни человеческих ресурсов, ни оборудования, чтобы участвовать в операции, которая явно не имеет конечного срока", – сказал он.

Он добавил: "Если бы коалиция решительных состояла из восьми, десяти, двенадцати стран и мы могли бы чередовать батальоны, то я мог бы сказать: "Да, конечно, давайте это сделаем". А так, это будем мы и французы, которые будут полностью открыты в течение неограниченного периода времени".

Напомним, члены "коалиции решительных", Украина и Соединенные Штаты Америки заключили совместную декларацию о гарантиях безопасности для стабильного и длительного мира в Украине.

Также "коалиция решительных" решила создать в Париже специальный координационный центр в формате "США – Украина – коалиция решительных", который будет отвечать за гарантии безопасности Украины от западных союзников.

Президент Європейської ради Антоніо Кошта заявив про готовність ЄС взяти зобов'язання щодо системи політично та юридично зобов'язуючих гарантій, які будуть активовані після набрання чинності режиму припинення вогню.