Франція проголосує проти торговельної угоди між ЄС і країнами Південної Америки

Франція відхилить торговельну угоду між ЄС і південноамериканськими країнами блоку МЕРКОСУР під час ключового голосування в п'ятницю в Брюсселі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

"Франція вирішила проголосувати проти підписання угоди між Європейським Союзом і країнами МЕРКОСУР", – заявив президент Франції Емманюель Макрон.

"Підписання угоди – це не кінець історії. Я продовжуватиму боротися за повне і конкретне виконання зобов'язань, отриманих від Європейської комісії, та захист наших фермерів", – зазначив Макрон.

За його словами, економічні вигоди від угоди між ЄС і МЕРКОСУР будуть обмеженими для французького та європейського зростання.

Оголошення з'явилося за кілька годин до ключового голосування країн-членів щодо угоди.

Поряд з Польщею, Франція була найзапеклішим противником угоди, але їй не вистачає голосів, щоб заблокувати її в п'ятницю, особливо якщо Італія підтримає її.

Якщо угода буде схвалена, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн полетить до Парагваю, щоб підписати угоду наступного тижня. Іншими членами блоку МЕРКОСУР є Бразилія, Аргентина та Уругвай.

Французькі фермери у четвер заблокували центр Парижа тракторами, також протестуючи проти угоди з МЕРКОСУР.

У грудні ЄС відклав підписання торговельної угоди з країнами Південної Америки через внутрішні розбіжності між країнами.