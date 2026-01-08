Франция проголосует против торгового соглашения между ЕС и странами Южной Америки

Франция отклонит торговое соглашение между ЕС и южноамериканскими странами блока МЕРКОСУР во время ключевого голосования в пятницу в Брюсселе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Франция решила проголосовать против подписания соглашения между Европейским Союзом и странами МЕРКОСУР", – заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Подписание соглашения – это не конец истории. Я буду продолжать бороться за полное и конкретное выполнение обязательств, полученных от Европейской комиссии, и защиту наших фермеров", – отметил Макрон.

По его словам, экономические выгоды от соглашения между ЕС и МЕРКОСУР будут ограниченными для французского и европейского роста.

Объявление появилось за несколько часов до ключевого голосования стран-членов по соглашению.

Наряду с Польшей, Франция была самым ярым противником соглашения, но ей не хватает голосов, чтобы заблокировать его в пятницу, особенно если Италия поддержит его.

Если соглашение будет одобрено, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полетит в Парагвай, чтобы подписать соглашение на следующей неделе. Другими членами блока МЕРКОСУР являются Бразилия, Аргентина и Уругвай.

Французские фермеры в четверг блокировали центр Парижа тракторами, также протестуя против соглашения с МЕРКОСУР.

В декабре ЕС отложил подписание торгового соглашения со странами Южной Америки из-за внутренних разногласий между странами.