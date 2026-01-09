Трамп вірить, що зможе укласти з РФ кращу угоду про контроль над ядерною зброєю

Президент США Дональд Трамп вважає, що все ще може укласти з Росією кращу, ніж зараз, угоду про контроль над ядерним озброєнням, чинність якої невдовзі завершується.

Про це він сказав в інтерв'ю для The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

Трамп прокоментував закінчення терміну дії великої угоди з Росією про контроль над ядерною зброєю через чотири тижні. У разі завершення дії угоди США і РФ вперше за півстоліття зможуть без обмежень розширювати свої ядерні арсенали.

"Якщо вона закінчується, то закінчується", – сказав Трамп. "Ми просто укладемо кращу угоду", – додав президент США.

Він також наполіг, що Китай, чий ядерний арсенал зростає найшвидше у світі, повинен бути включений до будь-якої майбутньої угоди. "Ви, мабуть, хочете залучити до цього ще кількох гравців", – сказав Трамп

Угода СНО-3 – це договір, який Росія та США уклали у 2010 році для контролю за так званими стратегічними наступальними озброєннями, тобто стратегічною ядерною зброєю та її носіями. Термін дії угоди спливає 5 лютого.

У лютому 2023 року Владімір Путін оголосив про "призупинення" участі Росії в Договорі про СНО-3 – хоча документ і не передбачає такого механізму, але цей крок стався на тлі ядерного шантажу Заходу з боку Москви. При цьому РФ і далі залишається стороною договору.

У вересні Путін запропонував Трампу тимчасову угоду для контролю над ядерною зброєю



