Трамп верит, что сможет заключить с РФ лучшее соглашение о контроле над ядерным оружием

Президент США Дональд Трамп считает, что все еще может заключить с Россией лучшее, чем сейчас, соглашение о контроле над ядерным вооружением, срок действия которого вскоре истекает.

Об этом он сказал в интервью для The New York Times, сообщает "Европейская правда".

Трамп прокомментировал истечение срока действия крупного соглашения с Россией о контроле над ядерным оружием через четыре недели. В случае завершения действия соглашения США и РФ впервые за полвека смогут без ограничений расширять свои ядерные арсеналы.

"Если оно заканчивается, то заканчивается", – сказал Трамп. "Мы просто заключим лучшее соглашение", – добавил президент США.

Он также настаивал, что Китай, чей ядерный арсенал растет быстрее всего в мире, должен быть включен в любое будущее соглашение. "Вы, видимо, хотите привлечь к этому еще нескольких игроков", – сказал Трамп

Соглашение СНВ-3 – это договор, который Россия и США заключили в 2010 году для контроля за так называемыми стратегическими наступательными вооружениями, то есть стратегическим ядерным оружием и его носителями. Срок действия соглашения истекает 5 февраля.

В феврале 2023 года Владимир Путин объявил о "приостановке" участия России в Договоре о СНВ-3 – хотя документ и не предусматривает такого механизма, но этот шаг произошел на фоне ядерного шантажа Запада со стороны Москвы. При этом РФ по-прежнему остается стороной договора.

В сентябре Путин предложил Трампу временное соглашение для контроля над ядерным оружием