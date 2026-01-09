У Польщі "дрон" визнали словом року

Польські лінгвісти обрали словом 2025 року "дрон", тоді як інтернет-користувачі проголосували за слово "космос".

Про це, як пише "Європейська правда", інформує RMF 24.

Голосування "Слово року" організовується Інститутом польської мови Варшавського університету та Фундацією польської мови вже 15 років. Щороку в ньому обирають слова, які найкраще відображають важливі теми та події минулих 12 місяців.

На сайті конкурсу було представлено 21 слово на вибір, частота вживання яких у польській пресі у 2025 році була значно вищою, ніж в останні кілька років. Серед запропонованих слів були, зокрема, "астронавт", "дрон", "голоси", "космос", "квартира", "перемир'я", "суд".

Паралельно з голосуванням інтернет-користувачів слово року обирає загальнопольська капітула лінгвістів і журналістів під патронатом Ради польської мови.

У першій трійці слів, обраних лінгвістами, окрім слова "дрон" також опинилися "вето" і "космос". У голосуванні інтернет-користувачів "дрон" посів друге місце, а "вето" – третє, тоді як слово "космос" стало лідером.

Організатори повідомляють, що в інтернет-опитуванні цього року було віддано майже 1400 голосів.

"Ця акція говорить про те, про що ми думаємо. Вона показує наші головні проблеми, теми. Дрон став чимось тривожним. Ми вирішили, що він є символом минулого року", – сказав під час оголошення результатів лінгвіст, професор Єжи Бральчик.

Нагадаємо, в ніч з 9 на 10 вересня російські дрони вторглися в повітряний простір Польщі. Частина російських дронів була збита польською армією за допомогою союзників з НАТО.

У наступні тижні уламки безпілотників знаходили в декількох воєводствах.

10 вересня Польща звернулася до НАТО з проханням про застосування статті 4 Північноатлантичного договору.