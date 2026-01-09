В Польше "дрон" признали словом года

Польские лингвисты выбрали словом 2025 года "дрон", тогда как интернет-пользователи проголосовали за слово "космос".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Голосование "Слово года" организуется Институтом польского языка Варшавского университета и Фондом польского языка уже 15 лет. Ежегодно в нем выбирают слова, которые лучше всего отражают важные темы и события прошедших 12 месяцев.

На сайте конкурса было представлено 21 слово на выбор, частота использования которых в польской прессе в 2025 году была значительно выше, чем в последние несколько лет. Среди предложенных слов были, в частности, "астронавт", "дрон", "голоса", "космос", "квартира", "перемирие", "суд".

Параллельно с голосованием интернет-пользователей слово года выбирает общепольская капитула лингвистов и журналистов под патронатом Совета польского языка.

В первой тройке слов, выбранных лингвистами, кроме слова "дрон" также оказались "вето" и "космос".

В голосовании интернет-пользователей "дрон" занял второе место, а "вето" – третье, тогда как слово „космос" стало лидером.

Организаторы сообщают, что в интернет-опросе в этом году было отдано почти 1400 голосов.

"Эта акция говорит о том, о чем мы думаем. Она показывает наши главные проблемы, темы. Дрон стал чем-то тревожным. Мы решили, что он является символом прошлого года", – сказал во время объявления результатов лингвист, профессор Ежи Бральчик.

Напомним, в ночь с 9 на 10 сентября российские дроны вторглись в воздушное пространство Польши. Часть российских дронов была сбита польской армией с помощью союзников из НАТО.

В последующие недели обломки беспилотников находили в нескольких воеводствах.

10 сентября Польша обратилась к НАТО с просьбой о применении статьи 4 Североатлантического договора.