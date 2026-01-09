Президент США Дональд Трамп наполягає, що, поки він залишається на посаді, Китай не нападе на Тайвань, а після завершення його каденції це можливо.

Про це він сказав в інтерв'ю для The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, чи не створили США прецедент своєю венесуельською операцією, яким можуть скористатись у Пекіні чи в Москві, Трамп відповів, що його погляд на загрозу, яку становить Венесуела, значно відрізняється від погляду пана Сі на Тайвань.

"Це була реальна загроза. У Китай не напливали люди", – стверджував він, повторюючи свою часто висловлювану думку, що венесуельський авторитарний лідер Ніколас Мадуро вивозив членів бандитських угруповань до Сполучених Штатів.

Коли журналіст зазначив, що Сі вважає Тайвань сепаратистською загрозою для Китаю, Трамп відповів: "Це його справа, що він буде робити. Але, знаєте, я висловив йому, що буду дуже незадоволений, якщо він це зробить, і не думаю, що він це зробить. Сподіваюся, що не зробить".

На запитання, чи може Сі скористатися останніми подіями, щоб атакувати Тайвань, президент США припустив, що китайський лідер не наважиться зробити цей крок, поки Трамп перебуває на посаді.

"Він може зробити це після того, як у нас буде інший президент, але я не думаю, що він зробить це, поки я є президентом", – сказав Дональд Трамп.

У цьому ж інтерв’ю Трамп сказав, що його повноваження як головнокомандувача обмежуються лише його "власною моральністю", а не міжнародним правом.

Також він допустив, що США можливо доведеться вибрати між Гренландією і збереженням НАТО.

