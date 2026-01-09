Трамп заявив, що йому не потрібне міжнародне право

Президент США Дональд Трамп заявив, що його повноваження як головнокомандувача обмежуються лише його "власною моральністю", відкинувши міжнародне право та інші обмеження його здатності використовувати військову силу проти країн по всьому світу.

Про це він говорив в інтерв'ю для The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

У відповідь на запитання про те, чи є якісь обмеження його глобальних повноважень, Трамп відповів, що є одне. "Моя власна моральність. Моє власне мислення. Це єдине, що може мене зупинити", – заявив президент США. При цьому він додав: "Мені не потрібне міжнародне право". Водночас президент США запевнив, що "не прагне завдавати шкоди людям".

Коли його запитали, чи повинна його адміністрація дотримуватися міжнародного права, Трамп відповів ствердно. Але він чітко дав зрозуміти, що саме він буде арбітром, коли обмеження міжнародного права застосовуватимуться до Сполучених Штатів. "Це залежить від того, як ви визначаєте міжнародне право", – сказав він.

Трамп також дав зрозуміти, що використовує свою репутацію непередбачуваності та готовність швидко вдаватися до військових дій, часто з метою примусу інших країн.

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США і його радники обговорюють ряд варіантів придбання Гренландії і що "залучення американських Збройних сил завжди є одним із варіантів".

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що Європейський Союз обговорює, якою буде реакція, якщо погрози американського президента Дональда Трампа щодо Гренландії виявляться реальними.

