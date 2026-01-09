Президент США Дональд Трамп настаивает, что, пока он остается на посту, Китай не нападет на Тайвань, а после завершения его каденции это возможно.

Об этом он сказал в интервью для The New York Times, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, не создали ли США прецедент своей венесуэльской операцией, которым могут воспользоваться в Пекине или в Москве, Трамп ответил, что его взгляд на угрозу, которую представляет Венесуэла, значительно отличается от взгляда господина Си на Тайвань.

"Это была реальная угроза. В Китай не наводнялись люди", – утверждал он, повторяя свое часто высказываемое мнение, что венесуэльский авторитарный лидер Николас Мадуро вывозил членов бандитских группировок в Соединенные Штаты.

Когда журналист отметил, что Си считает Тайвань сепаратистской угрозой для Китая, Трамп ответил: "Это его дело, что он будет делать. Но, знаете, я выразил ему, что буду очень недоволен, если он это сделает, и не думаю, что он это сделает. Надеюсь, что не сделает".

На вопрос, может ли Си воспользоваться последними событиями, чтобы атаковать Тайвань, президент США предположил, что китайский лидер не решится сделать этот шаг, пока Трамп находится на посту.

"Он может сделать это после того, как у нас будет другой президент, но я не думаю, что он сделает это, пока я являюсь президентом", – сказал Дональд Трамп.

В этом же интервью Трамп сказал, что его полномочия как главнокомандующего ограничиваются только его "собственной моралью", а не международным правом.

Также он допустил, что США, возможно, придется выбирать между Гренландией и сохранением НАТО.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Полушарие Дональда Трампа. Как США готовят новое разделение мира и какими будут последствия