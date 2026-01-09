Трамп заявив, що підтримає санкції проти Росії, але сподівається, що до цього не дійде

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримає двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії, однак висловив сподівання, що Штатам "не доведеться це використовувати".

Про це, як пише "Європейська правда", Трамп заявив у інтерв’ю телеканалу Fox News.

Відповідаючи на запитання журналіста, президент США сказав, що ухвалення санкційного законопроєкту залежить лише від нього, а Вашингтон вже запровадив "сильні санкції" проти Росії.

"Я підтримую це… Я сподіваюся, нам не доведеться це використовувати. Ви знаєте, що зараз ми маємо великі санкції проти Росії, економіка Росії в дуже поганому стані, але вони набагато більші за Україну. Ви знаєте, що це набагато більша і потужніша країна", – заявив Трамп.

Нагадаємо, 8 січня сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент Дональд Трамп дав зелене світло двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії.

Грем і лідери республіканців у Сенаті вже кілька місяців працюють з Білим домом, намагаючись досягти згоди щодо остаточного варіанту законопроєкту, і це не вперше, коли Грем заявляє, що його законопроєкт може незабаром просунутися вперед. Зокрема, пропозиції законодавців передбачають 500-відсоткові тарифи на ті країни, що купують російські енергоресурси, уран та деякі інші товари.

Ще в середині листопада Ліндсі Грем заявляв, що Трамп "благословив" Конгрес на ухвалення давно застряглого законопроєкту щодо санкцій проти Росії.