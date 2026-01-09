Трамп заявил, что поддержит санкции против России, но надеется, что до этого не дойдет

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит двухпартийный законопроект о санкциях против России, однако выразил надежду, что Штатам "не придется это использовать".

Об этом, как пишет "Европейская правда", Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос журналиста, президент США сказал, что принятие санкционного законопроекта зависит только от него, а Вашингтон уже ввел "сильные санкции" против России.

"Я поддерживаю это... Я надеюсь, нам не придется это использовать. Вы знаете, что сейчас мы имеем большие санкции против России, экономика России в очень плохом состоянии, но они гораздо больше Украины. Вы знаете, что это гораздо большая и более мощная страна", – заявил Трамп.

Напомним, 8 января сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент Дональд Трамп дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России.

Грэм и лидеры республиканцев в Сенате уже несколько месяцев работают с Белым домом, пытаясь достичь согласия по окончательному варианту законопроекта, и это не первый раз, когда Грэм заявляет, что его законопроект может вскоре продвинуться вперед. В частности, предложения законодателей предусматривают 500-процентные тарифы на те страны, которые покупают российские энергоресурсы, уран и некоторые другие товары.

Еще в середине ноября Линдси Грэм заявлял, что Трамп "благословил" Конгресс на принятие давно застрявшего законопроекта о санкциях против России.