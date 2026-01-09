Сотні тисяч людей у Британії та Франції залишилися без світла через негоду

Атлантичний шторм Горетті спричинив перебої з електропостачанням у Франції та Великій Британії, залишивши сотні тисяч домогосподарств без світла.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У Франції близько 380 тисяч домогосподарств залишилися без електроенергії, переважно в регіоні Нормандія та Бретань, повідомив постачальник електроенергії Enedis.

Протягом ночі у північно-західному регіоні Манш зафіксували сильні пориви вітру зі швидкістю понад 150 км/год. Через негоду призупинено залізничне сполучення між Парижем та провінцією Нормандія.

У Великій Британії 57 тисяч будинків залишилися без електроенергії після того, як шторм Горетті приніс у країну ще більше снігопадів після тижня морозів.

Очікується, що сотні шкіл будуть закриті по всій Шотландії та частинах центральної Англії.

Залізничні оператори в цих регіонах попередили пасажирів утриматися від подорожей, а деякі рейси призупинено.

Як повідомлялося раніше, низка країн Європи зіштовхнулася з перебоями у роботі транспорту через атлантичний шторм Горетті, що накрив континент минулого тижня.

Зимова погода вже порушила звичне життя у Британії, Франції та Нідерландах – через мінусові температури й снігопади зірвалися сотні авіарейсів, на дорогах спостерігались велетенські затори, були значні проблеми із залізничним рухом та місцевим громадським транспортом, подекуди закрили школи.