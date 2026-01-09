Сотни тысяч людей в Британии и Франции остались без света из-за непогоды

Атлантический шторм Горетти вызвал перебои с электроснабжением во Франции и Великобритании, оставив сотни тысяч домохозяйств без света.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Во Франции около 380 тысяч домохозяйств остались без электроэнергии, преимущественно в регионе Нормандия и Бретань, сообщил поставщик электроэнергии Enedis.

В течение ночи в северо-западном регионе Манш зафиксировали сильные порывы ветра со скоростью более 150 км/ч. Из-за непогоды приостановлено железнодорожное сообщение между Парижем и провинцией Нормандия.

В Великобритании 57 тысяч домов остались без электроэнергии после того, как шторм Горетти принес в страну еще больше снегопадов после недели морозов.

Ожидается, что сотни школ будут закрыты по всей Шотландии и частях центральной Англии.

Железнодорожные операторы в этих регионах предупредили пассажиров воздержаться от путешествий, а некоторые рейсы приостановлены.

Как сообщалось ранее, ряд стран Европы столкнулся с перебоями в работе транспорта из-за атлантического шторма Горетти, накрывшего континент на прошлой неделе.

Зимняя погода уже нарушила привычную жизнь в Британии, Франции и Нидерландах – из-за минусовых температур и снегопадов сорвались сотни авиарейсов, на дорогах наблюдались огромные пробки, были значительные проблемы с железнодорожным движением и местным общественным транспортом, кое-где закрыли школы.