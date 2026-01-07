У низці країн Європи очікується транспортний колапс через снігопади

Протягом найближчих днів у низці країн Європи очікуються скасування авіарейсів, затримки потягів та порушення дорожнього руху, оскільки прогнозується посилення похолодання, що призведе до ще більших снігопадів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Суттєве похолодання та снігопади пов’язують з атлантичним штормом Горетті, який накрив Європу минулого тижня. Очікується, що негода призведе до посилення перебої у роботі транспорту.

Французьке метеорологічне агентство Meteo France попередило про снігопади, які поширяться на північну половину країни в середу. Британське метеорологічне бюро повідомило, що попередження про ожеледицю залишаться в Шотландії, але будуть зняті пізніше вранці в більшій частині Англії та Уельсу.

Оскільки знову очікуються снігопади, нідерландська авіакомпанія KLM заявила, що в середу превентивно скасувала 600 рейсів в аеропорту "Схіпхол", одному з головних транспортних вузлів Європи.

"Ми не стикалися з такими екстремальними погодними умовами роками", – сказала речниця авіакомпанії Анушка Аспеслаг.

Як повідомлялося раніше, у двох аеропортах Парижа скасували сотню рейсів через снігопади.

Нагадаємо, 5 січня французьке управління цивільної авіації попросило авіакомпанії скасувати 15% рейсів в аеропортах Орлі та Шарль де Голль після сильних снігопадів у французькій столиці.

Того ж дня ліверпульський аеропорт імені Джона Леннона призупинив польоти через екстремальні погодні умови, також постраждало наземне сполучення у Великій Британії.

А у Нідерландах через снігопади виникли значні проблеми на дорогах країни, а поїзди та громадський транспорт на багатьох маршрутах скасовані чи курсують з порушеним графіком.

На додачу в аеропорту "Схіпхол", що є одним з найбільших авіахабів Європи, скасували сотні рейсів.