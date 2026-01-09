Президент Чехії пояснив, чому вважає неможливим призначення одіозного кандидата у міністри

Президент Чехії Петр Павел опублікував листа прем’єру Андрею Бабішу, де пояснив свої заперечення проти скандального кандидата у міністри, представника партії "Автомобілісти" Філіпа Турека.

Про це повідомляє Cesky Radio, пише "Європейська правда".

У п’ятницю Празький град опублікував лист президента Павела до прем’єра Андрея Бабіша з поясненнями його відмови призначати міністром скандального кандидата від "Автомобілістів" Філіпа Турека.

Павел зазначає, що Турек "неодноразово демонстрував недостатню повагу до правового ладу Чехії", а кількість та повторюваний характер таких вчинків вказують, що це не якісь разові ексцеси.

"Я вважаю усю ситуацію стосовно членства Філіпа Турека в уряді унікальною та абсолютно безпрецедентною з часу прийняття нашої конституції та абсолютно непорівнюваною з будь-якими попередніми випадками застережень чи відмов затвердження запропонованих членів уряду попередніми президентами", – наголошує Павел.

Він акцентував, що, як президент і гарант конституції, зобов’язаний захищати базові конституційні цінності.

Павел зазначив, що готовий зустрітися з Бабішем та співпрацювати щодо доукомплектування уряду.

"Автомобілісти" заявляють, що не запропонують ніякого іншого кандидата замість Турека.

Міндовкілля, куди номінували скандального політика, тимчасово доручили очільнику МЗС Петру Мацінці.

Нагадаємо, Філіп Турек опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

Президент Павел після особистої зустрічі з Туреком сказав, що пояснення цих скандальних вчинків і заяв його не переконали.