Президент Чехии объяснил, почему считает невозможным назначение одиозного кандидата в министры

Президент Чехии Петр Павел опубликовал письмо премьеру Андрею Бабишу, в котором объяснил свои возражения против скандального кандидата в министры, представителя партии "Автомобилисты" Филиппа Турека.

Об этом сообщает Cesky Radio, пишет "Европейская правда".

В пятницу Пражский град опубликовал письмо президента Павела премьеру Андрею Бабишу с объяснениями его отказа назначать министром скандального кандидата от "Автомобилистов" Филиппа Турека.

Павел отмечает, что Турек "неоднократно демонстрировал недостаточное уважение к правовому порядку Чехии", а количество и повторяющийся характер таких поступков указывают, что это не какие-то разовые эксцессы.

"Я считаю всю ситуацию относительно членства Филиппа Турека в правительстве уникальной и абсолютно беспрецедентной со времени принятия нашей конституции и абсолютно несопоставимой с любыми предыдущими случаями предостережений или отказов утверждения предложенных членов правительства предыдущими президентами", – подчеркивает Павел.

Он акцентировал, что, как президент и гарант конституции, обязан защищать базовые конституционные ценности.

Павел отметил, что готов встретиться с Бабишем и сотрудничать по доукомплектованию правительства.

"Автомобилисты" заявляют, что не предложат никакого другого кандидата вместо Турека.

Министерство окружающей среды, куда номинировали скандального политика, временно поручили главе МИД Петру Мацинке.

Напомним, Филип Турек оказался под следствием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

Президент Павел после личной встречи с Туреком сказал, что объяснения этих скандальных поступков и заявлений его не убедили.