Глава Міноборони Британії у Києві підписав зі Шмигалем план розвитку 100-річного партнерства

У Києві перебуває з візитом міністр оборони Британії Джон Гілі, під час нього підписали "дорожню карту" до підписаної раніше угоди про 100-річне партнерство України та Британії в оборонній сфері.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у своїх соцмережах.

Шмигаль зазначив, що під час візиту Гілі Україна і Британія підписали "дорожню карту" розвитку сторічного партнерства в оборонній сфері.

🇺🇦🇬🇧 Together with UK Secretary of State for Defence @JohnHealey_MP, we signed today in Kyiv a roadmap for the development of the one hundred year partnership.

The document formalizes defense cooperation for 2026 across a number of key security areas. This is an important step… pic.twitter.com/A2UnvwUAjN – Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) January 9, 2026

"Документ закріплює оборонну співпрацю у 2026 році за низкою ключових безпекових напрямів. Це важливий крок для реалізації масштабних проєктів, можливих завдяки Угоді про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією", – зазначив він.

Шмигаль додав, що разом з представниками розвідки та Генштабу розповів британському колезі про наслідки масованого російського комбінованого удару цієї ночі. "Посилення ППО та забезпечення боєприпасами до цих систем – ключовий пріоритет", – зазначив він, додавши, що Британія вже зробила значний внесок в обороноздатність України.

Нагадаємо, Україна та Британія підписали угоду про сторічне партнерство у січні 2025 року.

У січні 2024 року Україна і Британія підписали двосторонню безпекову угоду, яка стала першою із серії таких угод із багатьма партнерами.