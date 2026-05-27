У Німеччині врятували десантників німецької армії, які застрягли в деревах

У Німеччині пожежники врятували двох парашутистів з дерев на полігоні німецьких збройних сил у Шеуені поблизу Целле.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Пожежна служба Целле повідомила, що рятувальники отримали виклик пізно ввечері у вівторок.

Солдата врятували з висоти приблизно шести метрів за допомогою поворотної драбини, а жінку-військовослужбовицю зняли з дерева на висоті десяти метрів за допомогою переносної драбини. Обидва десантники не постраждали.

Пожежна служба не надала жодної інформації щодо причини нещасного випадку.

Рятувальна операція проводилася у тісній співпраці з німецькими збройними силами.

Торік у грудні невідомі особи викрали приблизно 20 000 боєприпасів німецьких збройних сил з цивільної вантажівки.

А у Британії пропалестинські активісти пошкодили літаки на військовій авіабазі.