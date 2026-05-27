У Німеччині врятували десантників німецької армії, які застрягли в деревах
У Німеччині пожежники врятували двох парашутистів з дерев на полігоні німецьких збройних сил у Шеуені поблизу Целле.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.
Пожежна служба Целле повідомила, що рятувальники отримали виклик пізно ввечері у вівторок.
Солдата врятували з висоти приблизно шести метрів за допомогою поворотної драбини, а жінку-військовослужбовицю зняли з дерева на висоті десяти метрів за допомогою переносної драбини. Обидва десантники не постраждали.
Пожежна служба не надала жодної інформації щодо причини нещасного випадку.
Рятувальна операція проводилася у тісній співпраці з німецькими збройними силами.
