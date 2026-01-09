Укр Рус Eng

Глава Минобороны Британии в Киеве подписал со Шмыгалем план развития 100-летнего партнерства

Новости — Пятница, 9 января 2026, 15:01 — Мария Емец

В Киеве находится с визитом министр обороны Великобритании Джон Гилли, во время которого подписали "дорожную карту" к ранее подписанному соглашению о 100-летнем партнерстве Украины и Великобритании в оборонной сфере.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своих соцсетях.

Шмыгаль отметил, что во время визита Гилли Украина и Великобритания подписали "дорожную карту" развития столетнего партнерства в оборонной сфере.

"Документ закрепляет оборонное сотрудничество в 2026 году по ряду ключевых направлений безопасности. Это важный шаг для реализации масштабных проектов, возможных благодаря Соглашению о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией", – отметил он.

Шмыгаль добавил, что вместе с представителями разведки и Генштаба рассказал британскому коллеге о последствиях массированного российского комбинированного удара этой ночью. "Усиление ПВО и обеспечение боеприпасами к этим системам – ключевой приоритет", – отметил он, добавив, что Великобритания уже внесла значительный вклад в обороноспособность Украины.

Напомним, Украина и Великобритания подписали соглашение о столетнем партнерстве в январе 2025 года.

В январе 2024 года Украина и Великобритания подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое стало первым из серии таких соглашений со многими партнерами.

