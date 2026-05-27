США попередили Іспанію щодо поглиблення відносин із Китаєм

Посол США в Мадриді Бенджамін Леон попередив Іспанію щодо поглиблення відносин із Китаєм.

Про це він заявив у середу, 27 травня, пише Reuters, передає "Європейська правда".

Леон заявив, що Іспанія "повинна діяти дуже обережно, поглиблюючи свої відносини з Китаєм".

Він зазначив, що таке попередження потрібне для того, аби країна "не допустила його проникнення в такі критично важливі сектори, як обробка даних, оборона та телекомунікації".

Також Леон висловив занепокоєння тим, що державні контракти були надані компаніям, які співпрацюють з Huawei, китайським технологічним гігантом, який, на думку Вашингтона, становить "неприйнятний ризик" для національної безпеки США.

"Я не думаю, що це відповідає рівню безпеки, на якому Іспанія та США обмінюються (інформацією – ред.). Якщо Іспанія гарантує, що Китай не матиме доступу до критично важливих сфер, чому б не вести переговори (з Пекіном – ред.). Але я бачу, що вони починають проникати в критично важливі сфери, і Іспанія має бути дуже обережною щодо цього", – сказав він.

Також посол акцентував, що Китай "прагне домінувати у критично важливих технологіях".

"Він використовує недобросовісні торговельні практики та економічний тиск для розширення свого стратегічного впливу. І це створює реальні ризики для наших ланцюгів постачання, наших досліджень та нашої безпеки", – додав американський дипломат.

Раніше ЗМІ писали, що Сполучені Штати розглядають "призупинення" членства Іспанії у НАТО, а також перегляд позиції США щодо Фолклендських островів (що стосується Британії) для "помсти" союзникам за їхню позицію стосовно війни проти Ірану.

А прем’єр Іспанії Педро Санчес сказав, що не турбується про нібито лист Пентагону з варіантами "покарання Іспанії" за позицію щодо війни проти Ірану, доки це на рівні чуток.

