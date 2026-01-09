Керівництво ЄС прибуло з візитом до Сирії

Керівництво Євросоюзу прибуло з візитом до столиці Сирії Дамаску.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомила у своїх соцмережах президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також представництво ЄС у Сирії.

У візиті до Дамаску беруть участь фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.

In Damascus today with @eucopresident.



After decades of fear and silence, Syrians began a long journey toward hope and renewal.



Europe will do everything it can to support Syria’s recovery and reconstruction. pic.twitter.com/Bno3hAZzuM – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 9, 2026

"Після десятиліть страху й мовчання, зараз сирійці почали довгу подорож до надії та відновлення. Європа зробить усе, що в її силах, для підтримки відновлення та відбудови Сирії", – прокоментувала вона.

Раніше неофіційно стало відомо про запланований візит до Німеччини сирійського президента Ахмада аль-Шараа та його зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцом.

Нагадаємо, у грудні минув рік від падіння режиму сирійського диктатора Башара аль-Асада, який після того втік до Москви.

Країни Заходу та ЄС почали відновлювати контакти з Дамаском після зміни влади у Сирії, одночасно окреслюючи умови для подальшої співпраці і зняття санкцій.

Кінець режиму Асада призвів також до перегляду політики ЄС та окремих країн-членів щодо притулку для сирійців та депортацій громадян Сирії на батьківщину.