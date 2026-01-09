Укр Рус Eng

Керівництво ЄС прибуло з візитом до Сирії

Новини — П'ятниця, 9 січня 2026, 15:32 — Марія Ємець

Керівництво Євросоюзу прибуло з візитом до столиці Сирії Дамаску. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомила у своїх соцмережах президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також представництво ЄС у Сирії.

У візиті до Дамаску беруть участь фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта. 

"Після десятиліть страху й мовчання, зараз сирійці почали довгу подорож до надії та відновлення. Європа зробить усе, що в її силах, для підтримки відновлення та відбудови Сирії", – прокоментувала вона. 

Раніше неофіційно стало відомо про запланований візит до Німеччини сирійського президента Ахмада аль-Шараа та його зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцом. 

Нагадаємо, у грудні минув рік від падіння режиму сирійського диктатора Башара аль-Асада, який після того втік до Москви. 

Країни Заходу та ЄС почали відновлювати контакти з Дамаском після зміни влади у Сирії, одночасно окреслюючи умови для подальшої співпраці і зняття санкцій. 

Кінець режиму Асада призвів також до перегляду політики ЄС та окремих країн-членів щодо притулку для сирійців та депортацій громадян Сирії на батьківщину. 

