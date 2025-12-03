ЄС оновив рекомендації щодо надання притулку сирійцям через рік після падіння Асада

Європейський Союз у середу опублікував оновлені рекомендації щодо заяв про надання притулку від громадян Сирії, що відображають нові умови в країні через рік після падіння режиму Башара Асада.

Про це повідомило Агентство Європейського Союзу з питань притулку, пише "Європейська правда".

Ці зміни можуть вплинути на результат розгляду заяв про надання притулку близько 110 тисяч сирійців, які станом на кінець вересня все ще чекали на рішення.

Агентство заявило, що противники Асада та ті, хто ухиляються від військової служби, "більше не піддаються ризику переслідувань".

Однак, зазначило агентство, інші групи можуть перебувати у групі ризику – зокрема особи, пов'язані з колишнім урядом, а також члени етнорелігійних груп алавітів, християн і друзів.

Агентство також заявило, що ситуація в Сирії "вважається покращеною, але нестабільною" з моменту падіння Асада в грудні 2024 року, і що в деяких районах Сирії "продовжується невибіркове насильство".

Хоча рішення щодо заяв про надання притулку приймаються на національному рівні, рекомендації агентства використовуються для інформування 27 держав-членів ЄС, а також Норвегії та Швейцарії.

Мета полягає в тому, щоб забезпечити більшу узгодженість між 29 країнами, які надають міжнародний захист.

Кількість сирійців, які подали прохання про надання притулку, значно зменшилася з 16 тисяч у жовтні 2024 року, до падіння режиму Асада, до 3500 у вересні 2025 року.

У Німеччині міністр внутрішніх справ Александр Добріндт раніше заявив, що уряд цього року хоче досягти угоди з Сирією про депортацію осіб, які просили про притулок, але їхні заяви відхилили.

Короткострокові поїздки до Сирії також призводитимуть до втрати права на захист у Німеччині для сирійських біженців.