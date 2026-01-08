ЗМІ: Мерц прийме у Берліні президента Сирії

Німецький канцлер Фрідріх Мерц прийме сирійського президента Ахмада аль-Шараа в Берліні через два тижні.

Про це стало відомо Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Це буде перший офіційний візит сирійського лідера до Німеччини з моменту його вступу на посаду після повалення Башара аль-Асада наприкінці 2024 року.

Аль-Шараа, колишній командир повстанців, вже зустрічався з президентом США Дональдом Трампом, президентом Франції Емманюелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, але ще не зустрічався з німецьким канцлером.

Мерц запросив аль-Шараа минулого року після суперечок щодо можливої репатріації сирійців.

Після візиту до Дамаска наприкінці жовтня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що швидке повернення сирійців є неможливим з огляду на масштаби руйнувань у країні та триваючу нестабільність.

Пізніше Мерц заявив, що репатріація буде продовжена: "Громадянська війна в Сирії закінчилася. Більше немає підстав для надання притулку в Німеччині, тому ми можемо розпочати репатріацію".

Німеччина є домівкою для близько мільйона сирійців і прийняла більше сирійських біженців, ніж будь-яка інша країна ЄС. Лише невелика частина з них повернулася до Сирії, де умови життя все ще залишаються важкими.

Очікується, що переговори в Берліні будуть зосереджені на фінансовій допомозі для відновлення країни після 14 років громадянської війни. Також обговорюється додаткова підтримка з боку Федерального агентства технічної допомоги Німеччини.

У п'ятницю президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніо Кошта відвідають Дамаск, щоб зустрітися з президентом аль-Шараа. Це буде їхній перший візит до Сирії за нового уряду.

Німецький міністр внутрішніх справ Александр Добріндт раніше заявив, що уряд хоче досягти угоди з Сирією про депортацію осіб, які просили про притулок, але їхні заяви відхилили.

Короткострокові поїздки до Сирії також призводитимуть до втрати права на захист у Німеччині для сирійських біженців.