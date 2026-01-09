Укр Рус Eng

Руководство ЕС прибыло с визитом в Сирию

Новости — Пятница, 9 января 2026, 15:32 — Мария Емец

Руководство Евросоюза прибыло с визитом в столицу Сирии Дамаск.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщила в своих соцсетях президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также представительство ЕС в Сирии.

В визите в Дамаск принимают участие фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта. 

"После десятилетий страха и молчания, сейчас сирийцы начали долгий путь к надежде и восстановлению. Европа сделает все, что в ее силах, для поддержки восстановления Сирии", – прокомментировала она.

Ранее неофициально стало известно о запланированном визите в Германию сирийского президента Ахмада аль-Шараа и его встрече с канцлером Фридрихом Мерцем.

Напомним, в декабре прошел год с момента падения режима сирийского диктатора Башара аль-Асада, который после того сбежал в Москву.

Страны Запада и ЕС начали восстанавливать контакты с Дамаском после смены власти в Сирии, одновременно очерчивая условия для дальнейшего сотрудничества и снятия санкций.

Конец режима Асада привел также к пересмотру политики ЕС и отдельных стран-членов относительно убежища для сирийцев и депортаций граждан Сирии на родину.

