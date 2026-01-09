У Венеційській комісії відреагували на рішення США про вихід з її складу

У Венеційській комісії Ради Європи висловили жаль з приводу рішення президента США про вихід зі складу організації.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікувала президентка Венеційської комісії Марта Картабіа.

Очільниця Венеційської комісії нагадала, що США були її повноправним членом з квітня 2013, після того, як з 1991 року мали статус спостерігача, і за цей час сприяли просуванню "демократії через право" у Європі.

"Венеційська комісія надавала підтримку багатьом країнам в ухваленні конституційних та законодавчих змін, спрямованих на дотримання цінностей демократії, прав людини і верховенства права, з повною повагою до принципів національного суверенітету й конституційного плюралізму", – зазначила Картабіа.

"Втрата США як члена позбавляє Комісію цінної точки зору та експертизи. Венеційська комісія відкрита до відновлення співпраці зі США задля підтримки спільних цінностей демократії, прав людини і верховенства права", – додала вона.

Нагадаємо, цього тижня президент США оголосив про вихід США з 66 міжнародних організацій, у тому числі двох міжнародних трибуналів у Гаазі та з Венеційської комісії.

Венеційська комісія (повна назва – Європейська комісія "За демократію через право") діє під парасолькою Ради Європи, але відкрита також для членства неєвропейських держав. США мали у ній статус повноцінного члена.