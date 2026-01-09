В Венецианской комиссии отреагировали на решение США о выходе из ее состава

В Венецианской комиссии Совета Европы выразили сожаление по поводу решения президента США о выходе из состава организации.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовала президент Венецианской комиссии Марта Картабиа.

Руководительница Венецианской комиссии напомнила, что США были ее полноправным членом с апреля 2013 года, после того как с 1991 года имели статус наблюдателя, и за это время способствовали продвижению "демократии через право" в Европе.

"Венецианская комиссия оказывала поддержку многим странам в принятии конституционных и законодательных изменений, направленных на соблюдение ценностей демократии, прав человека и верховенства права, с полным уважением к принципам национального суверенитета и конституционного плюрализма", – отметила Картабиа.

"Потеря США как члена лишает Комиссию ценной точки зрения и экспертизы. Венецианская комиссия открыта к возобновлению сотрудничества с США для поддержки общих ценностей демократии, прав человека и верховенства права", – добавила она.

Напомним, на этой неделе президент США объявил о выходе США из 66 международных организаций, в том числе двух международных трибуналов в Гааге и из Венецианской комиссии.

Венецианская комиссия (полное название – Европейская комиссия "За демократию через право") действует под зонтиком Совета Европы, но открыта также для членства неевропейских государств. США имели в ней статус полноценного члена.