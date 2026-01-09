МЗС Польщі викликало посла Угорщини на тлі надання притулку польським громадянам

Міністерство закордонних справ Польщі викликало угорського посла після того, як Будапешт надав притулок двом поки що неідентифікованим громадянам Польщі.

Про це повідомив у п'ятницю, 9 січня, речник міністерства Мацей Вевьор, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Речник зовнішньополітичного відомства Польщі заявив, що МЗС викликало угорського посла, аби повідомити йому про своє "заперечення проти цього рішення".

За даними RMF24, зустріч у міністерстві відбудеться або 9 січня, або 12 січня.

Раніше ЗМІ повідомили, що незадовго до Різдва угорська делегація в ЄС надіслала лист до всіх інших делегацій держав-членів у Брюсселі, в якому повідомила, що Угорщина надала притулок громадянам Польщі.

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що країна шкодує щодо рішення Угорщини надати притулок двом польським громадянам та вважає, що воно завдало шкоди двостороннім відносинам.